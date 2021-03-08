Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı
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Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı

08.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:05

Günlerdir Müge Anlı'nın programında aranan Mervenur Polat, ölü olarak bulundu. İddiaların odağındaki isim olan Cüneyt Akyol'un Mervenur Polat'ın cansız bedenini paketleyip kurye ile kendi babasının evine gönderdiği ve 4 aydır orada sakladıkları ortaya çıktı.

Yıllardır ATV ekranlarında program sunan Müge Anlı, 4 ay önce şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan 20 yaşındaki 1 çocuk annesi Mervenur Polat'ın bulunması için araştırmalara başladı. Ancak Anlı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde acı haberi vererek Polat'ın ölü bulunduğunu açıkladı.

MERVENUR'UN CESEDİ BAŞ ŞÜPHELİNİN BABASININ EVİNDE BULUNDU

4 ay önce annesine bir kız arkadaşıyla buluşacağını söyleyen ve o günden beri haber alınamayan Mervenur Polat, 4 ay sonra ölü olarak bulundu. Olayda baş şüpheli olarak gösterilen kayıp şüpheli Cüneyt Akyol, Müge Anlı ile telefonda konuşarak Polat'ın öldüğünü söyledi. Ürpertici bir cinayete kurban giden Mervenur Polat'ın cesedi Cüneyt Akyol'un babasının evinde bulundu.

Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

CANSIZ BEDENİ SARIP KURYEYE VERMİŞ

Müge Anlı'nın aktardığı bilgilere göre; Cüneyt, Mervenur'u kendisinin öldürmediğini, uyuşturucu kullandıklarını ve sabah genç kadının öldüğünü gördüğünü söyledi. Korktuğunu ve paniğe kapıldığını söyleyen Cüneyt, cansız bedeni sardıktan sonra kurye çağırdığını ve babasının evine kurye ile taşıdığını, 4 aydan bu yana da evin çatı katında cansız bedeni sakladığını dile getirdi.

İddiaların odağındaki bir diğer isim olan Gökhan'ın ise bu manzarayı gördüğü için camdan atlayıp kaçtığı iddia edildi.

CANSIZ BEDENİ FOLYOYA SARILI HALDE BULUNDU

Polis, geçen yıl 19 Ekim günü arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldıktan sonra kendisinden uzun süre haber alınamayan 1 çocuk annesi Mervenur Polat'ın, Muratpaşa ilçesindeki bir evin çatısında dün folyoya sarılı cansız bedenini buldu. Polat'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili 5 kişinin ifadesine başvurulduğu ortaya çıktı. Polis, Mervenur Polat'ın öldürüldüğü konusunda hiçbir bulguya rastlanmadığını belirtti.

Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı

AĞABEY, KARDEŞİNİ TEŞHİS ETTİ

Sabah saatlerinde yakınları ile Adli Tıp Kurumu morguna gelen ağabey Kenan Polat, kız kardeşinin cenazesini teşhis etti. Gözyaşlarına boğulan Polat, yakınları tarafından sakinleştirildi.

Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı
Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı

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Haber Yorumları (3)
ELA: yeter artık getirin şu adam gibi yasalarıda kadınları rahat bıraksınlar artık yeteeerrrrr
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GAZİANTEP: yaşattığınızı yaşamadan ölemzsiniz inşallah. . vicdansızlar, nasıl yetişritiliyorsunuz anlamıyorum . .
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CANIMACONCON: al 8 mart! al sana kadınlar günü !!! bu kaçıncı vahşet ?
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