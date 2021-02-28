Son dakika haberleri: Günlerdir haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
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Son dakika haberleri: Günlerdir haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

28.02.2021 00:48 | Son Güncelleme: 28.02.2021 09:45

Son dakika habere göre Günlerdir haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu -Programdan dönerken ekipleri gören Başkan Yüce olay yerinde bilgi aldı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kendisinden günlerdir haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu.

Günlerdir haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
-Programdan dönerken ekipleri gören Başkan Yüce olay yerinde bilgi aldı
SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kendisinden günlerdir haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu. Programdan döndüğü esnada bölgede ekipleri gören Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise olay yerinde bilgi aldı.
Edinilen bilgilere göre, Adapazarı Semerciler Mahallesi Gökçe Sokak'ta yaşayan ve kendisinden günlerdir haber alınamayan Gülser Ataman'ın yakınları durumu polise bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler itfaiye merdiveni yardımıyla balkondan içeri girdi. İçeri giren ekipler Ataman'ı sandalyede oturur vaziyette buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Programdan döndüğü esnada ekipleri gören Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce aracından inerek olay yerine gitti. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Yüce, "Buradan geçerken itfaiye aracını gördüm. İtfaiye aracını görünce durdum. Durup ne olduğunu sorduğumda içeride yaşlı bir teyzeden haber alınamadığını söylediler. Ekipler itfaiye aracı yardımıyla camdan içeri girdiler. İçeri girdiklerinde yaşlı kadını sandalyede oturur vaziyette buldular. Ben o vakitte içeri girdim. Hemen 112'ye haber verildi. Olay yerine gelen ekipleri yaptığı incelemede vefat ettiği anlaşıldı. İlk tespit normal ölüm olduğu. İl dışında oturan yakınlarına haber verildi" dedi.
Yaşlı kadının cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri: Günlerdir haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri: Günlerdir haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri: Günlerdir haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri: Günlerdir haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri: Günlerdir haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri: Günlerdir haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri: Günlerdir haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri: Günlerdir haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri: Günlerdir haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri: Günlerdir haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK

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