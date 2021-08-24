Günler sonra öğrenildi! Usta oyuncu Filiz Akın'ın yoğun bakımda tedavi görüp taburcu edilmiş
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Günler sonra öğrenildi! Usta oyuncu Filiz Akın'ın yoğun bakımda tedavi görüp taburcu edilmiş

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Türk sinemasının usta sanatçılarından Filiz Akın, geçtiğimiz perşembe günü yoğun bakıma kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan usta oyuncu, taburcu edildi.

Sinema tarihinin güzel ve başarılı oyuncusu Filiz Akın, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi edilen oyuncunun, rahatsızlığı ise henüz bilinmiyor.

BİR GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Posta'da yer alan habere göre, perşembe günü hastaneye kaldırılan usta sanatçı, cuma günü akşam saatlerinde taburcu edildi. Annesinin rahatsızlığını öğrenen oyuncu İlker İnanoğlu ise apar topar Türkiye'ye döndü. Annesinin yanında bir an olsun ayrılmayan oyuncu, işlemlerin ardından Akın'ı dinlenmesi için evine götürdü.

Filiz Akın ve İlker İnanoğlu'nundan konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Günler sonra öğrenildi! Usta oyuncu Filiz Akın'ın yoğun bakımda tedavi görüp taburcu edilmiş
Günler sonra öğrenildi! Usta oyuncu Filiz Akın'ın yoğun bakımda tedavi görüp taburcu edilmiş
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları (1)
HAKAN ARSLANOĞLU: "Bugün yoğun bakım, yarın yokum bakın" olmamak için herkes aşısını vurulsun derim..
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Günler sonra öğrenildi! Usta oyuncu Filiz Akın'ın yoğun bakımda tedavi görüp taburcu edilmiş - Haberler Magazin
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