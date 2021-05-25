Güniz Akkuş kimdir? Güniz Akkuş kaç yaşında ve nereli?

Daha önce yayınladığı videoyla Sedat Peker'e tehdit eden 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'un biyografisi merak ediliyor. Daha önce polislik yapan Güniz Akkuş, yunus timi ve narkotik şubede görev yapan Güniz Akkuş kimdir? Güniz Akkuş kaç yaşında ve nereli?

Daha önce yayınladığı videoyla Sedat Peker'e "Delikanlı gibi karşıma çık" diyen 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş, polislik okulundan mezun olmasının yanı sıra Sigmund Freud Üniversitesi Kalite Mühendisliği diplomasına sahip olduğu ileri sürülüyor.

GÜNİZ AKKUŞ KİMDİR?

15 yaşına kadar ailesiyle Almanya'da yaşanan Güniz Akkuş, tatil için gittiği Antalya'da gördüğü motorlu polis ekipleri 'yunuslara' özenerek polis olmaya karar verdi. Tatil sonrası Almanya'daki ailesinin yayına dönerek polis olabilmek için ailesini ikna ettikten sonra Türkiye'ye geldi ve İzmir'deki Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olarak polis memuru oldu. 2000 yılında yunus timinde göreve başlayan Akkuş, kısa süre sonra Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görev aldı.

Polis olduktan sonra arkadaşları tarafından hızlı atak ve başına buyruk biri olarak tanımlanan Güniz Akkuş, takıştığı amirinin açtırdığı soruşturmanın ardından Kilis'e sürgün edildi. Daha sonra da aynı amirini tehdit ettiği için meslekten ihraç edildi.

'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş, polislikten atıldıktan sonra İstanbul'a gelerek 20 kişilik bir haraç çetesi kurdu. İstanbul'un eğlence mekanlarında kendini Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli emniyet amiri olarak tanıtıp haraç isteyen Hanımağa, önce Etiler bölgesindeki küçük barları hedef seçti. Zamanla sosyetenin takıldığı ünlü mekanları da haraca bağladığı iddia edildi. Güniz Akkuş son olarak ünlü eğlence merkezi Reina'yı hedef seçince yakalanmıştı.

Haraca bağladığı eğlence mekanlarını basan ve akabinde 1 kişiyi yaralamakla yargılanan Güniz Akkuş, 2006 yılında 3 yıl hapis cezası aldı. Hapiste geçirdiği 3 yılın ardından ise 2009 yılında tahliye oldu.

2015 yılında umreye gitti ve tövbe ettiğini söyleyerek kendine yepyeni bir sayfa açtığını ifade etti. Medeni durumu da oldukça merak edilen Güniz Akkuş'un 2012 yılında İspanyol biriyle evlendiği ve 2015 yılında boşandığı yine iddialar arasında. Hanımağa'nın sosyal medya paylaşımlarından dövüş sporları ve bilhassa boksla yakından ilgilendiğini görülüyor.

GÜNİZ AKKUŞ KAÇ YAŞINDA?

1976 doğumlu olduğu tahmin edilen Güniz Akkuş, 2020 yılı itibariyle 44 yaşındadır.