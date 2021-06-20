Güngören'de çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güngören'de çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı

Güngören'de çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GÜNGÖREN'DE, dün 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltılarak, mühürlendi.

GÜNGÖREN'DE, dün 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltılarak, mühürlendi.

İstanbul'da dün olan 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Güngören Sanayi Mahallesi'nde 16 daire 5 iş yerinin bulduğu 4 katlı binada çatlaklar oluştu. Dairelerden birinin ise balkonunda çökme oldu. Bina sakinleri kendilerini dışarı attı. Olay yerine gelen zabıta ekipleri bina sakinlerinin evlerinden çıkmasını istedi. Bina ekipler tarafından şerit çekilerek mühürlendi. Bina sakinlerinin bir kısmı akrabalarına giderken, bir kısmı ise otellere yerleştirildi.

Bina sakini Muammer Erdem, "Dün akşam zabıta ekipleri geldi. Binanın depreme elverişli olmadığını söylediler. Buradaki kişiler otellere yerleştirildi. Toplamda 16 daire var 5 ise iş yeri var. "dedi. Remzi Özer ise, "Ben karşı apartmanda oturuyorum. Dün akşam saatlerinde herkes dışardaydı eşyaları ile birlikte. Deprem sonrası sesler gelmiş bir tane de balkonda çökme yaşandı. Test yapıp daha sonra ne olacağına karar verecekler." ifadelerini kullandı. 

- İstanbul
Güngören'de çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı
Güngören'de çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı
Güngören'de çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı
Güngören'de çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Deprem gerçeğini bir kez daha hatırladık! Büyük İstanbul depreminden böyle kaçacağız
Deprem gerçeğini bir kez daha hatırladık! Büyük İstanbul depreminden böyle kaçacağız
Kartal'daki deprem büyük İstanbul depreminin ayak sesi mi? Uzman isimden yüreklere su serpen sözler
Kartal'daki deprem büyük İstanbul depreminin ayak sesi mi? Uzman isimden yüreklere su serpen sözler
İstanbul'da 3,9 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Selçuk Tekay Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Yiğit Şardan Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Güngören'de çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 16:11:52. #1.15#

title