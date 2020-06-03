Güngören'de 5 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi İstanbul Güngören'de 5 katlı bir binanın çatı katında kısmi çökme meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, terastan kopan beton parçaları caddeye düştü.

İstanbul'un Güngören ilçesinde 5 katlı binanın çatı katının balkonunda kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

BETON PARÇALARI CADDEYE DÜŞTÜ

Güngören'de 5 katlı binanın teras kısmının uç kısmı, alt kattaki balkona çöktü. Balkon demirleri yıkılırken, terastan kopan beton parçaları da caddeye düştü.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Olay, Güneştepe Mahallesi Soğanlı Caddesi'nde meydana geldi. Burada bulunan 5 katlı binanın teras kısmından alt kattaki balkona beton parçaları düştü. Balkonda da kısmı çökme meydana gelirken, kopan parçalar caddeye düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

EKİPLERİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan caddede park halinde olan araçta, üstüne düşen beton parçaları nedeniyle hasar oluştu. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA