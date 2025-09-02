Güngör?Selçuk'un görevden alınmasının ardından, daire başkanlığı görevine Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın Özel Kalem Müdürü Kürşat?Özhan vekâleten atandı. Bu görev değişikliği, kurum içinde hızlı şekilde uygulamaya kondu. Peki, Güngör Selçuk kimdir, neden görevden alındı?

GÜNGÖR SELÇUK KİMDİR?

Adana doğumlu Güngör Selçuk, eğitim camiasından yetişmiş ve idari görevlerde ön plana çıkmış bir isimdir. 2017–2021 yılları arasında Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde AR-GE ve Özel Kalem gibi birimlerde çeşitli görevler üstlenmiştir. 2022 yılında ise Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi'ne müdür olarak atanmış, aynı yıl Emniyet Genel Müdürlüğü Medya, Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığı görevine getirilmiştir.

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Selçuk, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde "Yerel-Bölgesel Kalkınma ve Yönetim" alanında yüksek lisans yapmıştır. Bu akademik birikim, özellikle kamu yönetimi, iletişim ve halkla ilişkiler alanlarındaki çalışmalarına yön vermiştir. Eğitim kökenli olması, hem okul yöneticiliği hem de kamu kurumlarında idari pozisyonlarda bulunmasına önemli katkılar sağlamıştır.

SON GÖREVİ VE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki son kriz, sosyal medya paylaşımlarına yönelik kamuoyunda oluşan tepkiyle birlikte Güngör Selçuk'un görevden alınmasına neden olmuştur. Görev değişikliği sonrasında kurum içinde hızlı bir şekilde vekil ataması gerçekleştirilmiş, yönetimsel geçişin kesintisiz sürdürülmesine özen gösterilmiştir.

Güngör Selçuk, hem eğitim hem de kamu yönetimi alanlarında deneyim kazanmış bir isimdir. Akademik altyapısı ve yöneticilik geçmişi, farklı görevlerde aktif rol oynamasına imkân tanımıştır. Ancak son dönemde yaşanan krizler, kariyerinde yeni bir kırılma noktası oluşturmuştur.