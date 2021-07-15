Güneysu'da selin yaraları sarılıyor

Rize'de dün sağanak yağış sonrasında meydana gelen sel taşkınlarından en çok etkilenen yerlerin başında gelen Güneysu ilçesinde afetin izleri silinmeye başlandı.

Rize'de dün sağanak yağış sonrasında meydana gelen sel taşkınlarından en çok etkilenen yerlerin başında gelen Güneysu ilçesinde afetin izleri silinmeye başlandı. İlçede cadde ve sokaklarla beraber işyerlerine dolan selin taşıdığı molozlar ve çamurlar temizlenirken, toprak altında altında kalan araçlar da tek tek çıkartılıyor.

Güneysu ilçe merkezinden geçmekte olan derenin taşması sonucu cadde ve sokaklar sular altında kalırken, selin çekilmesinin ardından ise iş yerleri ve caddeler toprak ve çamurla doldu. Sel sonrası temizlik çalışmaları gece ve gün boyunca devam etti. Bazı binaların bodrum katlarına basan sel suları vidanjörler tarafından boşaltılırken, vatandaşlar, sel afetinin üzerinden henüz bir gün geçmeden ilçenin normale dönmesi için yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade ettiler.

(Ahmet Bilge - Furkan Abrek Ünal/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı