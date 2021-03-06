Güney Kore, Myanmar'da güvenlik güçlerinin protestoculara şiddetini kınadı
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Güney Kore, Myanmar'da güvenlik güçlerinin protestoculara şiddetini kınadı

06.03.2021 11:59 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:02
Güney Kore, Myanmar'da güvenlik güçlerinin protestoculara şiddetini kınadı

KUALA Güney Kore hükümeti, Myanmar'da darbe karşıtı protestoculara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesini kınadı.

KUALA Güney Kore hükümeti, Myanmar'da darbe karşıtı protestoculara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesini kınadı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, sosyal medya paylaşımında Myanmar'da barışçıl protestoculara yönelik şiddetin derhal son bulması gerektiğini belirterek "Asker ve polisin protesto gösterilerini şiddete başvurarak bastırmasını kınıyor, başta Myanmar Devlet Konseyi Başkanı Aung San Suu Çii olmak üzere gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, darbe karşıtlarına aşırı şiddet uygulayan Myanmar ordusuna karşı BM Güvenlik Konseyi üyelerine birlikte hareket çağrısında bulunmuştu.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına aldı ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etti.

Türkiye darbeyi kınadı. Batı ülkelerinden çeşitli tepkiler ve eleştiriler geldi.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başladı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde en az 58 gösterici hayatını kaybederken 1500'ün üzerinde kişinin tutukluluğu sürüyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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