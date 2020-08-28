Güney Kore'den kafede 2 saat oturan müşteri 56 kişiye koronavirüs bulaştırdı
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Güney Kore'den kafede 2 saat oturan müşteri 56 kişiye koronavirüs bulaştırdı

Güney Kore'de, dünyaca ünlü bir kahve zincirinin şubesinde yaklaşık 2 saat oturan bir kadın müşteri, klima yoluyla 56 kişiye virüs bulaştırdı. İşletme çalışanları ise maske taktığı için koronavirüse yakalanmadı

Güney Kore'den kafede 2 saat oturan müşteri 56 kişiye koronavirüs bulaştırdı
28.08.2020 17:41 | Son Güncelleme: 28.08.2020 17:46

Güney Kore'nin Paju kentinde, koronavirüse yakalanan bir müşteri dünyaca ünlü kahve zincirine ait kafelerden birine girdi. 30 yaşlarındaki kadın, kafenin ikinci katında yaklaşık 2 saat oturdu. Klimanın önünde oturan kadın, virüsü en az 56 kişiye bulaştı.

ÇALIŞANLARI MASKE KORUDU

Tüm gün içeride bulunan kafe çalışanları ise virüse yakalanmadı. Nedeniyse çalışanların maske takıyor olmalarıydı. Ancak müşterilerin yiyip içmek için maskelerini çıkardığı, bu nedenle virüsü daha kolay kapmış olabilecekleri düşünülüyor.

KLİMA İLE 56 KİŞİ VİRÜSEYAKALANDI

Uzmanlar, virüslü kişinin ağzından çıkan damlacıkların klima esintisi ile etrafa yayıldığı görüşünde. Yapılan incelemede, kafedekilerin çoğunun maske takmadığı ve havalandırma sisteminin de düzgün çalışmadığı belirlendi.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Başkanı Jung Eun-kyeong, "Bu kafede de görüldüğü gibi, virüs insanların çay kave içerken, yemek yerken maske takamadığı yerlerde yayılabilir." dedi.

GÜNEY KORE'DE BAZI KISITLAMALAR GETİRİLDİ

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 12'si yurt dışı kaynaklı 371 Kovid-19 vakası tespit edildi. Yurt içi kaynaklı 371 yeni vakadan 284'ü başkent Seul'de görüldü.

Toplam vaka sayısının 19 bin 77'ye yükseldiği Güney Kore'de, şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 14 bin 461 kişi iyileşti.

Güney Kore'de, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 316'ya çıktı.

Son dönemdeki yurt içi kaynaklı yeni vakaların büyük bölümünün kaynağının Seul'deki Sarang Jeil Kilisesi cemaati olduğu, kiliseyle irtibatlı vaka sayısının 978'e yükseldiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı, başkente yönelik yeni Kovid-19 tedbirleri kapsamında 9 Eylül'e kadar Seul'de restoranların 21.00-05.00 saatlerinde paket servis haricinde hizmet vermesinin yasaklandığını açıkladı.

Seul'de spor salonları ve kapalı spor tesisleri de geçici olarak kapatılırken, huzurevlerine de ziyaretçi alınmayacak.

Hükümet, ülkede vaka sayılarının yükselişe geçmesi nedeniyle salgınla mücadele önlemlerinin sıkılaştırılacağını açıklamış, yaklaşık 2 hafta sürecek sıkı önlemler çerçevesinde eğlence merkezleri, kütüphaneler, galeriler ve müzelerin kapanacağını, kapalı mekanlardaki toplu aktivitelerde bulunanların sayısının 50, dışarıdaki aktivitelerde ise 100'ü geçemeyeceğini duyurmuştu.

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