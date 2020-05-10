Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı
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Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı

10.05.2020 00:23 | Son Güncelleme: 10.05.2020 00:48

Koronavirüs mücadelesinde sosyal mesafe kurallarını hafifleten Güney Kore'de, gece eğlenmek için dışarıya çıkanlar nedeniyle vaka sayılarında artış yaşandı. Güney Koreli yetkililer, yaşanan artış yüzünden gece kulüplerini kapatma kararı aldı.

Yonhap ajansının haberine göre, Seul Belediye Başkanı Park Won-soon basın toplantısında, başkentte kulüp ve bar gibi eğlence mekanlarının müşteri ağırlamasının yasaklandığını söyledi. Park, ikinci bir emre kadar sürecek yasağı ihlal eden işletmelerin sert cezalarla karşılaşacağını ifade etti.

Umursamazlığın vaka sayılarında patlamaya neden olabileceğine dikkati çeken Park, iş yerlerine ve halka karantina önlemlerine uymaları çağrısı yaptı.

DÜN KORONAVİRÜS VAKA SAYISI 10'UN ÜZERİNE ÇIKMIŞTI

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri, geçen hafta 5 gece kulübü ve bara giden Kovid-19 testi pozitif çıkan kişiyle bağlantılı 27 vaka tespit edildiğini açıkladı. Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 10 bin 840'a ulaşırken, virüs nedeniyle 256 kişi hayatını kaybetti.

Dün 5 günün ardından ilk kez günlük Kovid-19 vaka sayısında 10'un üzerine çıkılmıştı.

VİRÜS BULAŞAN KİŞİLERİN ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezlerinden dün yapılan açıklamada, önceki gece itibarıyla ülkede 12 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği duyurulmuştu. Ancak Güney Kore Sağlık Bakanı Yardımcısı Kim Gang-lip, bu açıklamayı izleyen saatlerde 13 vakaya daha rastladığını açıklamıştı.

Kim, 13 vakanın hepsinin, geçen hafta Seul'da gece kulüplerine giden ve Kovid-19 testi çarşamba günü pozitif çıkan 29 yaşındaki bir hastayla bağlantısı bulunduğunu belirtmişti.

Güney Kore Sağlık Bakanı Yardımcısı, bu hastanın temas ettiği kişilerin izinin sürüldüğünü ve gelecek günlerde enfekte kişi sayısının artmasının yüksek olasılık olduğunu söylemişti.

Hastanın, geçen hafta sonu gittiği gece kulüplerini yaklaşık 1500 kişinin ziyaret ettiği kaydedildi.

ÜLKEDE VİRÜSTEN 256 KİŞİ ÖLDÜ

Koronavirüs salgını nedeniyle Güney Kore'de bugüne kadar 256 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 10 bin 840 kişinin karantina altında olduğu belirtildi.

Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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