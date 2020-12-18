Güney Kore'de haksız yere 20 yıl hapis yatan mahkum beraat etti
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Güney Kore'de haksız yere 20 yıl hapis yatan mahkum beraat etti

18.12.2020 16:33 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:33
Güney Kore'de haksız yere 20 yıl hapis yatan mahkum beraat etti

Güney Kore'de işlemediği bir cinayet nedeniyle 20 yılını parmaklıklar ardında geçiren mahkum, asıl katilin suçunu itiraf etmesi üzerine beraat etti.

Güney Kore'de işlemediği bir cinayet nedeniyle 20 yılını parmaklıklar ardında geçiren mahkum, asıl katilin suçunu itiraf etmesi üzerine beraat etti.

Suwon Bölge Mahkemesi, 1988'de küçük bir kıza tecavüz edip öldürdüğü suçlamasıyla hapse mahkum edilen Yoon Seong-Yeo'nun suçsuz olduğuna hükmetti.

Yargıç Park Jeong-Je, mahkemenin geçmişte verdiği yanlış karar ve haksız hapis cezası nedeniyle yaşadığı acılardan dolayı yargı adına Yoon'dan özür diledi.

20 yıl hapis yattıktan sonra 2009'da şartlı tahliye olan Yoon, asıl katil Lee Chun-Jae'nin geçen yıl suçunu itiraf etmesinin ardından hükmün düzeltilmesi için mahkemeye başvurmuştu.

Güney Kore'de 1986-1991 yılları arasında seri cinayetler işlenmişti. Kamuoyunda "Hwaseong Cinayetleri" olarak bilinen içlerinde 13 yaşındaki bir kız çocuğunun da olduğu 11 kadın vahşice öldürülmüştü.

Küçük kızın öldürüldüğü cinayette polis tarafından şüpheli ilan edilen Yoon, seri katil olmakla suçlanmıştı. Yoon, polisin suçunu itiraf etmesi için yaptığı işkencelere rağmen suçlu olduğunu kabul etmemişti.

Polis sonunda Yoon'u işlenen diğer cinayetlerden ötürü suçlamaktan vazgeçmiş, onun cinayetlerden etkilenip onları kopya ettiğini öne sürmüştü.

Güney Kore'de görülen ilk seri cinayet vakası olarak bilinen Hwaseong cinayetleri, geçen yıl "Parazit" filmi ile Oscar kazanan Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho'nun 2003 yapımı "Cinayet Günlüğü" filmine ilham vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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