Güney Kore'de Başkanı Moon'dan Ukrayna açıklaması! Barışçıl bir çözüm için tüm dünya seferber olmalı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanımasının ardından Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı. Toplantıda Ukrayna'nın egemen bir devlet olduğunu ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini belirten Moon konu hakkında yaptığı açıklamalarda şu sözlere yer verdi; "Dünya ülkeleri bir araya gelerek Ukrayna'daki duruma hızlı ve barışçıl bir çözüm için çalışmalılar."

GÜNEY KORE'DE BULUNAN UKRAYNA VATANDAŞLARI KORUNACAK

Yaptığı açıklamaların devamında ülkede bulunan Ukrayna vatandaşlarının krizden etkilenmemesi için geniş bir çalışma başlatılacağını açıklayan Güney Kore Başkanı Moon Rusya'ya barış çağrısı yaptı.

RUSYA UKRAYNA'NIN AYRILIKÇI BÖLGELERİNİ RESMEN TANIMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 21 Şubat 2022 tarihinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Donetsk ve Lukansk'ı ayrı birer cumhuriyet olarak tanıdığını tüm dünyaya duyurmuştu. Bu iki bölgenin bağımsızlığının Rusya'nın toprak bütünlüğü için kritik rol oynadığının altını çizen Başkan Putin konuşmasında şu ifadelere yer vermişti; "Geçmişte olanlar değiştirilemez ama en azından bunların üstüne konuşabiliriz. Bunu dürüst, açık bir şekilde yapabiliriz herhangi bir siyasi amaç gütmeksizin. Hiçbir koşulda biz bir devlet oluşturmanın temelini bu şekilde kuramayız. Kimseyi suçlamıyorum. Geçmişte iç savaş sonrası yaşananlar yaşandı. Devlet bu şekilde oluşturuldu, tarihi bir olguydu, Ukrayna tam da bu şekilde oluşturuldu. Bolşeviklerin politikası olarak Ukrayna oluşturuldu. Şimdi Ukrayna'nın mimarı Lenin'dir. Belgeler de bunu söylüyor. Arşiv bunu söylüyor. Lenin'in Donbass bölgesine ilişkin görüşü de bu şekilde"