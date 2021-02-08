Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis sınırı aştı
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Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis sınırı aştı

08.02.2021 19:07 | Son Güncelleme: 08.02.2021 19:38
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis sınırı aştı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis, Helenizm (Adayı Yunanlaştırmak) ağzıyla konuşarak Türk askerini işgalcilikle suçladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis, Helenizm (Adayı Yunanlaştırmak) ağzıyla konuşarak Türk askerini işgalcilikle suçladı.

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yaptığı ziyarette Rum lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi. Miçotakis, stratejik dış politika hedeflerinin adadaki sözde 'Türk işgalini' sona erdirmek olduğunu söyledi. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise açıklamasında, Miçotakis'le Kıbrıs sorununu ve gayri resmi beşli konferans konularını görüştüklerini belirtirken, BM Genel Sekreteri tarafından yapılacağı öngörülen gayri resmi beşli konferansa katılacaklarını yineledi. Anastasiadis, arzu edilen çözüm temeline ilişkin görüşlerinin net olduğunu, BM Güvenlik Konseyi kararları ve AB normları çerçevesinde, 'çağ dışı kalmış garantörlük sistemi' ile Türk askerinin adadaki varlığını sona erdirecek ve 'dönüşümden sonra oluşacak yeni oluşumun fonksiyonelliğini' sağlayacak bir çözüm arzu ettiklerini ifade etti.  Kıbrıs sorununun çözümü çabalarında yapıcı bir diyaloğun gerçekleşebilmesi için iyi bir ortamın olması gerektiğini kaydeden Anastasiadis, 'tehdit koşulları altında yapıcı bir diyalog beklenemeyeceğini' söyledi.Anastasiadis, uygun ortamın sağlanabilmesi için Türkiye'nin katkısının gerekli olduğunu da iddia ederek, AB'nin de Kıbrıs sorununun çözümü çabalarına daha etkin katılımını ve dayanışmasını beklediklerinin altını çizdi. Miçotakis'in kendisine, Yunanistan ile Türkiye arasındaki müzakereler hakkında geniş bilgi aktardığını da ifade eden Anastasiadis, bölge ülkelerinden yetkililerin katılacağı bölgesel bir toplantıdan bahsederek, daha fazla ayrıntı vermek istemediğini dile getirdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
HA: ne oldu laaaaaaaa size mi kaldı bunu demek tabi ya içeridekiler kazanamadı. şimdi Türkiye ile uyumlu iktidar var kktc de
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500
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