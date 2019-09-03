Güney ışıkları olarak bilinen 'Aurora Australis' görüntüleri büyüledi

Güney ışıkları olarak bilinen 'Aurora Australis' görüntüleri büyüledi

Güney ışıkları olarak bilinen 'Aurora Australis' görüntüleri büyüledi. Fotoğrafçı Isaac Smart, Christchurch yakınlarında çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı

03.09.2019 16:08
Güney ışıkları olarak bilinen 'Aurora Australis' görüntüleri büyüledi

Yeni Zelanda'nın Christchurch kenti yakınlarındaki Ellasmere Gölü'nde güney ışıkları olarak da bilinen 'aurora australis' görüntüleri büyüleyici bir görüntü oluşturdu.


Fotoğrafçı Isaac Smart göl kıyısından kaydettiği görüntüleri Instagram'da "Mavi, mor tonlar görüntüye farklılık katıyor. göl kenarındaki binlerce sinek işimi zorlaştırdı. Diğer kamera açısından çektiğim görüntüler lens üzerinde yürüyen sinekler yüzünden mahvoldu." ifadeleriyle paylaştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et