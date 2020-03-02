Güney Carolina Zaferi Biden'ın Güçlenmesine Yetecek mi?
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Güney Carolina Zaferi Biden'ın Güçlenmesine Yetecek mi?

Anketleri uzun süre önde götüren eski başkan yardımcısı Joe Biden; Iowa, New Hampshire ve Nevada gibi eyaletlerdeki başarısız sonuçlarının ardından bu kez önemli seçim duraklarından Güney Carolina'da seçimi farklı kazanması yarıştaki hesapları değiştirdi.

02.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:47

Anketleri uzun süre önde götüren eski başkan yardımcısı ; , ve Nevada gibi eyaletlerdeki başarısız sonuçlarının ardından bu kez önemli seçim duraklarından Güney 'da seçimi farklı kazanması yarıştaki hesapları değiştirdi



Haber Videosu

: Güney Carolina Zaferi Biden'ın Güçlenmesine Yetecek mi?
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