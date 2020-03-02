Güney Carolina Zaferi Biden'ın Güçlenmesine Yetecek mi?
Anketleri uzun süre önde götüren eski başkan yardımcısı Joe Biden; Iowa, New Hampshire ve Nevada gibi eyaletlerdeki başarısız sonuçlarının ardından bu kez önemli seçim duraklarından Güney Carolina'da seçimi farklı kazanması yarıştaki hesapları değiştirdi.
02.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:47
Anketleri uzun süre önde götüren eski başkan yardımcısı Joe Biden; Iowa, New Hampshire ve Nevada gibi eyaletlerdeki başarısız sonuçlarının ardından bu kez önemli seçim duraklarından Güney Carolina'da seçimi farklı kazanması yarıştaki hesapları değiştirdi
Kaynak: DailyMotion.com