Sandıktan AK Parti çıktı! Özhaseki sonuçları paylaşıp erken seçim isteyen muhalefete seslendi: Çığırtkanlık yapanlara duyurulur

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinin Güney beldesinde bugün yapılan seçimlerde AK Partili Erol Karabacak 1021 oy alarak seçimi kazandı. Bu gelişmenin ardından AK Partili Mehmet Özhaseki, seçim sonuçlarını değerlendirerek, "Erken seçim çığırtkanlığı yapanlara duyurulur" ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde nüfusunun 5 binin altına düşmesinin ardından belde statüsünden çıkarılan Güney, bölge sakinlerinin çabasıyla yeniden belde statüsüne kavuştu. 7 yıl aradan sonra ilk kez seçimlerin yapıldığı beldede, AK Parti'nin adayı Erol Karabacak 1021 oy alarak seçimi kazandı. Bu gelişmenin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Güney beldesinin seçiminin sonuçlarını değerlendirdi.

"ERKEN SEÇİM ÇIĞIRTKANLIĞI YAPANLARA DUYURULUR"

Özhaseki, Twitter hesabından seçim sonuçlarını paylaşarak, "Erken seçim çığırtkanlığı yapanlara duyurulur" ifadelerini kullandı. Özhaseki, beldedeki seçimde Cumhur İttifakı'nın oy oranını ise yüzde 63,6 olduğunu belirtti.

AK PARTİ AÇIK ARA FARKLA KAZANDI

Yapılan oylama sonucuna göre AK Parti 1021, Büyük Birlik Partisi (BBP) 504, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 29, İYİ Parti 23, Gelecek Partisi 17, Yeniden Refah Partisi 7, Saadet Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) adayı 1 oy alırken, geçersiz oy sayısı ise 103 oldu. Bin 830 seçmenin olduğu beldede bin 704 kişi sandık başına gitti. Kullanılan oylardan 103'ü geçersiz sayılırken, 126 kişi ise oy kullanmadı. Bu sonucu göre belde seçime katılım oranı yaklaşık yüzden 87 oldu.