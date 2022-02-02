Güney Amerika'dan Panama'ya geçişte Venezuelalı göçmenler yoğunlukta - Haberler
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Güney Amerika'dan Panama'ya geçişte Venezuelalı göçmenler yoğunlukta

AA, Saadet Firdevs Aparı - Güncel
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Güney Amerika'dan Panama'ya geçişte Venezuelalı göçmenler yoğunlukta

PANAMA Venezuellalı göçmenler ocakta, geçen yıl Güney Amerika'dan Panama'ya geçmek için Darien Gap'i en çok kullanan Haitililerin yerini aldı.

PANAMA Venezuellalı göçmenler ocakta, geçen yıl Güney Amerika'dan Panama'ya geçmek için Darien Gap'i en çok kullanan Haitililerin yerini aldı.

Panamalı yetkililer, bu yılın ilk ayında Kolombiya ve Panama'yı birbirinden ayıran, vahşi hayvanlarla ve suçlularla dolu araziden geçen göçmenlerin yarısından çoğunun Venezuelalı olduğunu söyledi.

Yetkililerin bildirdiğine göre, 2021'de Haitililer zorlu geçişi kullanan yaklaşık 130 bin göçmenin neredeyse yüzde 80'ini oluştururken, ocakta Darien'den geçen 4 bin 702 göçmenin yarısından fazlasının Venezuelalılar oluşturdu.

Veriler aynı zamanda, geçen yılın aynı dönemine göre ocakta daha az sayıda göçmenin Darien Gap'i kullandığını gösteriyor.

Panama'nın ulusal sınır servisi müdürü Oriel Ortega, bir zamanlar dolup taşan Darien yakınlarındaki Lajas Blancas göçmen kampının artık boş olduğunu söyledi.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

Güney Amerika, Kolombiya, Panama, Güncel, Haber

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