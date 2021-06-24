Güney Afrikalı kadının "10 bebek" yalanı: Hamile bile kalmamış
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güney Afrikalı kadının "10 bebek" yalanı: Hamile bile kalmamış

Güney Afrikalı kadının '10 bebek' yalanı: Hamile bile kalmamış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Güney Afrika'da tek seferde 10 bebek dünyaya getirdiğini açıklayan Gosiame Thamara Sithole isimli kadının yalan söylediği, yakın zamanda hamile bile kalmadığı tespit edildi.

Güney Afrika'da tek seferde 10 bebek dünyaya getirdiğini açıklayan Gosiame Thamara Sithole isimli kadının yalan söylediği, yakın zamanda hamile bile kalmadığı tespit edildi.

Güney Afrika'nın Pretoria kentinde Haziran ayının ilk haftasında tek seferde 10 bebek doğurduğunu açıklamasıyla uluslararası basının ilgi odağı olan Gosiame Thamara Sithole adlı kadının yalan söylediği ortaya çıktı. Gauteng yerel hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Sithole'un 10 bebek doğurduğuna dair iddiasının doğruluğunun tespit edilebilmesi için bölgedeki tüm hastanelerde kapsamlı bir kontrol gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "İldeki kamu ve özel hastanelerin hiçbirinde bu tür doğumla ilgili herhangi bir kayıt bulunmuyor. Sithole'un son zamanlarda bebek doğurmadığı ve hamile olmadığı tespit edildi" ifadeleri kullanıldı.

Yetkililerin ulaştığı kadının psikiyatrik değerlendirmeye alındığı aktarıldı. Kadının, bebekler için başlatılan kampanyadan para almak için yalan söylediği iddia edildi.

Gosiame Thamara Sithole, Haziran ayı başında 7 erkek ve 3 kız bebek doğurduğunu söylemiş, Guinness Dünya Rekorları'na aday olarak görülmesi nedeniyle uluslararası medyada tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Kadının eşi Teboho Tsotetsi de yerel basına yaptığı açıklamada, "7 erkek ve 3 kız. Mutluyum. Duygusalım. Fazla konuşamıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Guinness Dünya Rekorları temsilcisi de rekorun Güney Afrikalı anneye geçmesi konusunun araştırıldığını söyleyerek, "Guinness Dünya Rekorları, Gosiame Thamara Sithole'un doğumundan haberdar. Aileye tebriklerimizi gönderiyoruz. Şu anda hem annenin hem de bebeklerin sağlığı önem teşkil ediyor. Bunu henüz bir rekor olarak doğrulamadık. Uzman danışmanın yanı sıra kayıt ekibimiz bunu araştırıyor" demişti. - CAPE TOWN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çolak'ı yaralayan tetikçi, sokak köpeğini öldürüp tecavüz etmiş
Çolak'ı yaralayan tetikçi, sokak köpeğini öldürüp tecavüz etmiş
Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 45 milyon dozu aştı
Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 45 milyon dozu aştı
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede birinci doz aşı miktarı 30 milyonu aştı
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede birinci doz aşı miktarı 30 milyonu aştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlham Aliyev Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Brad Pitt Demet Akalın Selçuk Tekay Rafet El Roman
Spor Fatih Terim Burak Elmas Metin Oktay Şenol Güneş Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Güney Afrikalı kadının "10 bebek" yalanı: Hamile bile kalmamış - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.06.2021 16:30:38. #1.13#

title