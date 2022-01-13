Güney Afrikalı işçiler, İsrailli şirket Milco'yu protesto etti

Güney Afrikalı bir grup İşçi, başkent Pretorya'da, Güney Afrikalı süt ürünleri şirketi Clover'i satın alan İsrailli Milco'yu protesto etti.

Güney Afrika Sendikalar Konfederasyonu (SAFTU) organizasyonunda düzenlenen gösteride, yüzlerce işçi öğlen saatlerinde Pretorya'daki Ticaret ve Sanayi Bakanlığı önünde bir araya geldi.

Clover'daki işten çıkarmaların durdurulması ve yüzde 20'lik maaş kesintisi kararının geri alınması çağrısında bulunan işçiler, hükümetten, şirketin Milco'dan geri alınmasını istedi.

SAFTU Genel Sekreteri Zwelizima Vavi, burada yaptığı konuşmada, protestoları yoğunlaştırmayı hedeflediklerini belirterek, "Uzlaşma olmayacak, geri dönüş olmayacak. Onlara bir santim bile vermiyoruz. Üzerimize yürüyebileceklerini düşünüyorlarsa tekrar düşünseler iyi olur." diye konuştu.

Vavi, tüm Güney Afrikalı işçileri Clover ürünleri ile birlikte İsrail'den gelen her türlü ürünü boykot etmeye çağırdı.