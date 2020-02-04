Güney Afrika: Yolsuzlukla yargılanan eski lider Zuma hakkında ertelenmiş tutuklama kararı
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Güney Afrika: Yolsuzlukla yargılanan eski lider Zuma hakkında ertelenmiş tutuklama kararı

Güney Afrika'da yolsuzlukla yargılanan eski Devlet Başkanı Jacob Zuma 6 Mayıs’a kadar ertelenen tutuklama kararı aldı. Zuma nelerle suçlanıyor?

04.02.2020 14:08 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:08
Güney Afrika: Yolsuzlukla yargılanan eski lider Zuma hakkında ertelenmiş tutuklama kararı

'da yolsuzlukla yargılanan eski Devlet Başkanı hakkında 6 Mayıs'a kadar ertelenen tutuklama kararı verildi.


Durban'daki Yüksek Mahkeme, dava duruşmasına gelmediği için Zuma hakkında ertelenmiş tutuklama hükmü verdi. Zuma'nın avukatı müvekkilinin sağlık sebepleriyle duruşmaya katılamadığını belirtirken, hakim Dhaya Pillay bu iddiaları doğrulayacak kanıtın olmadığına dikkat çekti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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