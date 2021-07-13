Güney Afrika'daki protestolarda can kaybı 32'ye yükseldi

Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanmasının ardından patlak veren protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükselirken, yaklaşık 800 kişi gözaltına alındı.

Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanmasının ardından patlak veren protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükselirken, yaklaşık 800 kişi gözaltına alındı.

Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın mahkemeye itaatsizlik nedeniyle 15 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından geçtiğimiz perşembe günü güvenlik güçlerine teslim olarak cezaevine gönderilmesinden sonra başlayan protestolarda bilanço artıyor. Kwazu Natal eyaletinden Johannesburg'un da yer aldığı Gauteng eyaletine kadar yayılan ve günlerdir süren protestolar dün gece de devam etti. Göstericiler araçları ateşe vererek, yolları trafiğe kapattı. Sokaklar bir kez daha savaş alanına döndü.

Kwa-Zulu Natal Eyalet Başbakanı Sihle Zikalala yaptığı açıklamada, protestolar sırasında yaşanan şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısının 32'ye yükseldiğini belirterek, ölümlerin 26'sının Kwa-Zulu Natal eyaletinde, 6'sının ise Gauteng eyaletindeki olaylarda gerçekleştiğini bildirdi. Zikalala, bazı bölgelerde dükkan ve mağazaların yağmalanması nedeniyle polisin olaylara geç müdahale ettiğini ifade etti. Yaşamını yitirenlerin çoğunun kitlesel panik kurbanı olduğunu belirten Zikalala, "Dün yaşananlar çok fazla üzüntü getirdi. Sadece KwaZulu-Natal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 26 ve bu insanların çoğu yağma nedeniyle çıkan izdihamda ezilerek öldü" dedi.

Çıkan şiddet olaylarında çok sayıda kişinin yaralandığı, yaklaşık 800 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi. Yağmanın devam etmesi halinde bazı bölgelerde temel malların tükenmesi riski olduğu, 12 kişinin ise şiddete teşvikten araştırıldığı aktarıldı.

Öte yandan Güney Afrika Savunma Bakanı Nosiviwe Mapisa-Nqakula, KwaZulu-Natal ve Gauteng eyaletlerinde yaşanan şiddet olayları nedeniyle henüz olağanüstü hal (OHAL) ilan etmeye gerek olmadığını söyledi.

Ordu sokağa indi

Polis güçlerinin protestolar ve yağmalar karşısında yetersiz kalması üzerine ordu sokağa indi. Şiddet olaylarının yoğun yaşandığı bölgelerde polisi desteklemek için 2 bin 500 asker görevlendirildi. Polis ve askerin müdahalelerine rağmen yağmanın önüne geçilemedi.

Güney Afrika'da 2009-2018 yılları arasında cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Jacob Zuma, görevde olduğu dönemdeki yolsuzluklarla ilgili soruşturmada işbirliği yapmayı reddettiği ve mahkemeye itaatsizlik ettiği gerekçesiyle 29 Haziran'da 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Zuma'nın cezasının iptali için yaptığı başvuruyu dün değerlendiren Anayasa Mahkemesi, davanın ileri bir tarihte görülmesine karar verdi. - CAPE TOWN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı