Son dakika haberi: Güney Afrika'daki protestolarda can kaybı 276'ya yükseldi
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Son dakika haberi: Güney Afrika'daki protestolarda can kaybı 276'ya yükseldi

Son dakika haberi: Güney Afrika'daki protestolarda can kaybı 276'ya yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanmasının ardından patlak veren yağma ve şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya yükseldiği bildirildi.

Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanmasının ardından patlak veren yağma ve şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya yükseldiği bildirildi.

Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın 15 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından başlayan protestolarda can kaybı 276 yükseldi. Cumhurbaşkanlığı Ofisinden Bakan Khumbudzo Ntshavheni yaptığı açıklamada, ülkede başlayan yağma ve şiddet olaylarında KwaZulu-Natal eyaletinde 234 kişinin, Johannesburg'un da yer aldığı Gauteng eyaletinde ise 42 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Ntshavheni, ülkedeki şiddet ve yağma olaylarının bastırıldığını ve söz konusu iki eyalette istikrarın sağlandığını açıklarken, polisin eyaletlerde "temizlik operasyonlarına" devam ettiğini aktardı.

Halkı şiddete teşvik etmekten 6 kişi tutuklandığı, binden fazla kişinin ise yağma suçu nedeni ile gözaltında tutulduğu ifade edildi.

Hayatını kaybedenlerin 168'inin cinayete kurban gittiğini ve polisin her ölümü soruşturduğu aktarılırken, geri kalan can kayıplarının ise izdihamlar, düşen nesneler ve yanan binalar nedeni ile meydana geldiği belirtildi.

Öte yandan Güney Afrika'da 2009-2018 yılları arasında cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Jacob Zuma, görevde olduğu dönemdeki yolsuzluklarla ilgili soruşturmada işbirliği yapmayı reddettiği ve mahkemeye itaatsizlik ettiği gerekçesiyle 29 Haziran'da 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Zuma'nın cezasının iptali için yaptığı başvuruyu dün değerlendiren Anayasa Mahkemesi, davanın ileri bir tarihte görülmesine karar vermişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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