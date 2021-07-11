Güney Afrika'da Zuma'nın tutuklanmasının ardından protestolar devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güney Afrika'da Zuma'nın tutuklanmasının ardından protestolar devam ediyor

Güney Afrika'da Zuma'nın tutuklanmasının ardından protestolar devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanmasının ardından destekçileri protestolarına devam ediyor.

Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanmasının ardından destekçileri protestolarına devam ediyor.

Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, "mahkemeye itaatsizlik" gerekçesiyle 15 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından geçtiğimiz Perşembe günü memleketi Kwazu Natal eyaletinin Nkandla bölgesinde güvenlik güçlerine teslim olarak, cezaevine gönderilmişti. Zuman'ın tutuklanmasının ardından patlak veren protestolar, Kwazu Natal'dan Johannesburg'a kadar yayıldı.

Ulusal Ortak Operasyonel ve İstihbarat Teşkilatı (NatJOINTS) tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 300 kişinin Güney Afrika'nın ekonomik başkenti Johannesburg'da M2 otoyoluna barikat kurduğunu belirtti. NatJOINTS, şiddet olaylarının başlamasında bu yana 62 kişinin ise gözaltına alındığını bildirdi.

Johannesburg Metropolitan Polis Departmanı (JMPD) tarafından yapılan açıklamada ise, dün gece Alexandra ve Jeppestown'da yağma olayları yaşandığı aktarıldı. Protestocuların, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın dün yaptığı sükunet çağrısına rağmen ellerinde sopalar ile Johannesburg'un merkezine doğru yürüdüğü ve Kwazu Natal'da bazı araçları ateşe verdiği görüldü.

Güney Afrika'da 2009-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Zuma, görevde olduğu dönemdeki yolsuzluklarla ilgili soruşturmada işbirliği yapmayı reddettiği ve mahkemeye itaatsizlik ettiği gerekçesiyle geçtiğimiz 29 Haziran'da 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. - CAPE TOWN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Varank Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sezen Aksu Kartal Tibet Zeynep Bastık Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Lionel Messi Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Güney Afrika'da Zuma'nın tutuklanmasının ardından protestolar devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 20:17:04. #1.16#

title