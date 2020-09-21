Güney Afrika'da yüzlerce fil içtikleri sudan zehirlenerek öldü
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Güney Afrika'da yüzlerce fil içtikleri sudan zehirlenerek öldü

Güney Afrika'da 300'den fazla fil, göletten içtikleri suyla zehirlenerek öldü.

Güney Afrika'da yüzlerce fil içtikleri sudan zehirlenerek öldü
21.09.2020 18:24 | Son Güncelleme: 21.09.2020 18:28

Güney Afrika'da 300'den fazla fil, göletten içtikleri suyla zehirlenerek öldü.

Güney Afrika'da yer alan  Botsvana'da esrarengiz bir şekilde hayatlarını kaybeden yüzlerce filin  su içtikleri yalaktan zehirlenerek öldüğü belirtildi.Yetkililer bu sabah konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu yılın başlarında siyanobakterilerin ürettiği sudaki toksinlerden dolayı 300'den fazla filin öldüğünü açıkladı.Öte yandan, soruşturmayı yürüten yetkililer fillerin insanlar tarafından zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde de durduklarını açıkladılar.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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