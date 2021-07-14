Güney Afrika'da bir anne yağmacıların ateşe verdiği binadan bebeğini atarak kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güney Afrika'da bir anne yağmacıların ateşe verdiği binadan bebeğini atarak kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Güney Afrika'da bir anne yağmacıların ateşe verdiği binadan bebeğini atarak kurtardı Güney Afrika'da yağma ve şiddet olayları sırasında ateşe verilen bir binada bebeği ile mahsur kalan anne, bebeğinin hayatını yanan binanın dışında bekleyen vatandaşlara atarak kurtardı.

- Güney Afrika'da bir anne yağmacıların ateşe verdiği binadan bebeğini atarak kurtardı

CAPE TOWN - Güney Afrika'da yağma ve şiddet olayları sırasında ateşe verilen bir binada bebeği ile mahsur kalan anne, bebeğinin hayatını yanan binanın dışında bekleyen vatandaşlara atarak kurtardı.

Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın 15 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından ülkenin birçok bölgesinde başlayan protestolar, 6. gününe Durban kentinde hız kesmeden devam ediyor. Güney Afrika'nın Kwazu Natal eyaletinin Johannesburg ve Durban kentlerinde bir araya gelen yüzlerce öfkeli protestocu, kent sokaklarını alt üst ederek, çevredeki dükkan ve marketleri yağmaladı. Savaş alanına dönen kentlerde yağmacıların saldırılarına uğrayan alışveriş merkezlerinde ve binalarda yangınlar çıktı.

Durban'da bulunan bir binanın zemin katında yer alan dükkanlarda yağmacıların hedefi olurken, yağmanın ardından bina ateşe verildi. Ateşe verilen binanın 16'ncı katında bulunan Naledi Manyoni isimli anne dumanları görünce 2 yaşındaki bebeğini de alarak hızla binadan çıkma istedi. Yangın nedeni ile asansörlerin çalışmaması nedeni ile merdivenlerden inen anne, kalabalık nedeni ile zemin kata ulaşamadı. İkinci katta bulunan bir evin balkonunda binanın üzerine çıkan anne, binanın dışında bulunanlarda bebeğini kurtarmaları için yardım istedi. Çaresiz annenin yardım çığlığına kayıtsız kalmayan vatandaşlar, anne tarafından binadan aşağı atılan bebeği yakalayarak hayatını kurtardı.

Yaşadığı anları anlatan Manyoni, "Yapabileceğim tek şey tamamen yabancılara güvenmekti" ifadelerini kullanarak, "Tek düşünebildiğim, bebeğimin yaşadığından emin olmaktı" dedi.

Öte yandan 6 gündür devam eden protestolarda şuana kadar 72 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Afrika'da bir anne yağmacıların ateşe verdiği binadan bebeğini atarak kurtardı
Güney Afrika'da bir anne yağmacıların ateşe verdiği binadan bebeğini atarak kurtardı
Güney Afrika'da bir anne yağmacıların ateşe verdiği binadan bebeğini atarak kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Vahap Seçer Mustafa Demir İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Ebru Gündeş Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Kadir Doğulu
Spor Balotelli Salih Uçan Burak Elmas Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Güney Afrika'da bir anne yağmacıların ateşe verdiği binadan bebeğini atarak kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.07.2021 23:58:23. #1.13#

title