Güney Afrika'da 6 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra öldürüldü
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Güney Afrika'da 6 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra öldürüldü

29.10.2020 19:34 | Son Güncelleme: 29.10.2020 19:47
Güney Afrika'da 6 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra öldürüldü

Güney Afrika'da markete gitmek için evden çıkan 6 yaşındaki I.M, ortadan kayboldu.

Güney Afrika'da markete gitmek için evden çıkan 6 yaşındaki I.M, ortadan kayboldu. Polis ekipleri, küçük Mhlahlo'yu boynundan bıçaklanmış olarak buldu. Küçük kızın, cinsel istismara uğradığı belirtildi. Söz konusu olay, ülkede infial yarattı.

Korkunç olay, Güney Afrika'nın Mdantsane kentinde meydana geldi. Evinden cips almak için markete giden 6 yaşındaki I.M, ortadan kayboldu. Kızları geri dönmeyince endişelenen aile, polisi aradı. Küçük kızın kaybolmasından yaklaşık 5 saat sonra polis aileyi arayarak kızlarının ölü bulunduğu bilgisini verdi.

BOYNUNDAN BIÇAKLANDI, CİNSEL İSTİSMARA UĞRADI

Yerel medya, küçük kızın boynundan bıçaklandığını ve henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce cinsel istismara maruz kaldığını duyurdu. Polisten yapılan açıklamada, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatıldığı ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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