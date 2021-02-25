Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 41 binden fazla sağlık çalışanına Kovid-19 aşısı yapıldı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en yoğun görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 41 binden fazla sağlık çalışanına, Kovid-19 aşısı yapıldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 aşılama programı kapsamında bugüne kadar 41 bin 809 sağlık çalışanının aşılandığı belirtildi.

Programa göre aşılama çalışmalarının ilk etabında ülke genelinde 500 bin sağlık çalışanının aşılanması planlanıyor.

Ülkede salgın sürecinde 40 binden fazla sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalanmış, 600'den fazla sağlık çalışanı virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Johnson&Johnson ile 9 milyon doz aşı temini için anlaşma yapan ülke, 80 bin dozluk ilk partiyi 16 Şubat'ta teslim almıştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 507 bini geçti, virüse bağlı can kaybı sayısı 49 bin 523'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik