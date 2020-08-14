Güneşte kurutulan domatesler 6 ülkeye ihraç ediliyor
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Güneşte kurutulan domatesler 6 ülkeye ihraç ediliyor

Niğde'de güneşte kurutulan binlerce ton domates, İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya, Kanada ve ABD'ye satılıyor.

14.08.2020 17:36 | Son Güncelleme: 14.08.2020 17:42

Niğde'de güneşte kurutulan binlerce ton domates, İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya, Kanada ve ABD'ye satılıyor.

Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde üretilen kurutmalık domateslerin hasadı devam ediyor. Toplanan domatesler yaklaşık 500 dekar alana serilerek güneşte kurutuluyor.

Domates kurutma alanında incelemede bulunan Niğde Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, yaptığı açıklamada, kentte 25-30 bin dekar alanda 250 bin ton domates üretimi yapıldığını söyledi.

Türkiye'den yıllık yaklaşık 40 bin ton kurtulmuş domates ihracatı yapıldığını belirten Baş, şunları kaydetti:

"Son yıllarda domates Niğde açısından gelişme gösteren bir ürün çeşididir. Özellikle verimsiz olarak bilinen arazilerde yetişmesi bizi sevindirdi. Bundan böyle domatesi Niğde'nin gündeminde tutacağız. Önümüzdeki dönemlerde domates üreticileri veya yaş meyve üreticileri birliği kurmak istiyoruz. Çünkü birlikte üretimin çok büyük avantajları var. Niğde bir tarım şehridir. Arzumuz Niğde'yi tarımsal alanda bir ihracat merkezi haline getirmektir. Şu an 500 dekar alanlık sahada kurutma yapılıyor. Buraya kurutma tesisi kurma çalışmaları başlatacağız."

Niğde'den 6 ülkeye kurutulmuş domates ihraç ettiklerini belirten üretici firmanın tesis genel müdürü Ahmet Bulşan da "Kuru domates işinin merkez üssü Ege Bölgesi'dir. Yıllardır taze sebze yolladık Ege'ye ancak Niğde'nin de kurutma açısından çok iyi olduğunu tespit ettik." dedi.

Bulşan, "30 bin ton taze domates işleyeceğiz ve 2 bin ton kuru domates elde edeceğiz. Kurutulmuş domatesleri başta İngiltere olmak üzere İtalya, Almanya, İspanya, Kanada ve ABD'ye ihraç ediyoruz." diye konuştu.

Güneşte kurutulan domatesler 6 ülkeye ihraç ediliyor

Kaynak: AA

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