Güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular soluğu boğazda aldı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda güneşli havayı gören vatandaşlar, boğaza koştu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda güneşli havayı gören vatandaşlar, boğaza koştu. Sahilde piknik yapan, balık tutan ve denize giren vatandaşlar kameralara yansıdı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında tam kapanmanın ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle resmi tatili fırsata çeviren İstanbullular sahillere akın etti. Sarıyer'de güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlardan bazıları balık tutarken bazıları ise denize girdi. Ailesiyle piknik yapan ve spor yapan İstanbullular da kameralara yansıdı.

Yeniköy sahiline balık tutmaya gelen bir vatandaş, "Kısıtlamalarla ilgili kaç gün evlerde kaldık dışarı çıkmadık en sonunda bitti balığımızı tutmaya başladık" dedi.

Güneşli havayı fırsat bilen lise öğrencisi Yakup Yılmaz, "Deniz çok güzel yüzmeye geldik ama birazcık soğuktu. Kısıtlamalar bitince biz de sezonu açmaya karar verdik" dedi.

Eşiyle birlikte boğazın tadını çıkaran Fırat Demir, "Fırsatı bildik bugün 19 Mayıs kısıtlamalar da bitince hava da güzel, bu fırsatı değerlendirip hemen sahile koştuk. Eşimle değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Eşi Nuray Demir ise "19 Mayıs güzel bir gün hava çok güzel bu kadar uzun kısıtlamadan sonra bir deniz havası almak için eşimle birlikte bir kahve molası yaptık" dedi.

(Hasan Zahid Ezim/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı