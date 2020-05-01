Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı

Evinde karantinada olan genç oyuncu Bensu Soral, güzel havayı fırsat bilerek bahçeye güneşlenmeye çıktı. Bu anlarını Instagram hesabından paylaşan Soral'ın pozuna başta ünlü isimler olmak üzere pek çok sosyal medya kullanıcısı beğeni ve yorum yaptı.