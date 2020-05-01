Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı

Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı
01.05.2020 08:32 | Son Güncelleme: 01.05.2020 09:15

Evinde karantinada olan genç oyuncu Bensu Soral, güzel havayı fırsat bilerek bahçeye güneşlenmeye çıktı. Bu anlarını Instagram hesabından paylaşan Soral'ın pozuna başta ünlü isimler olmak üzere pek çok sosyal medya kullanıcısı beğeni ve yorum yaptı.

29 yaşındaki başarılı oyuncu Bensu Soral, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için kendisini eşi Hakan Baş ile karantinaya aldı. Evdeyken güzel havayı kaçırmak istemeyen Bensu, bikinisini giyerek bahçede güneşlendi.

ÜNLÜ İSİMLER, GÜNEŞLENDİĞİ POZA YORUM YAĞDIRDI

Bensu Soral, bronzlaşmak için güneşe yattı ve fotoğrafını 3,8 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaştı. Bensu Soral'ın güneşlendiği fotoğrafa Dilan Çiçek Deniz, Ezgi Mola, Şükran Ovalı ve Yeliz Şar gibi isimlerden yorumlar geldi. Yeliz Şar, "Benim güzellik güneşleniyor" diye mesaj da yazdı. Soral'ın paylaşımı kısa sürede 245 bin beğeniyi aştı.

Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı

KÖPEĞİYLE POZ VERMİŞTİ

Bensu Soral, geçtiğimiz gün de spor sonrası köpeğiyle ayna karşısına geçerek poz vermişti. Soral'ın mini şortlu paylaşımı da 285 bine yakın beğeni almıştı.

Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı
Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti Magazin
Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler Magazin
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt Magazin
Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt
Kendall Jenner, hakkındaki 'NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor' yorumlarına cevap verdi Magazin
Kendall Jenner, hakkındaki "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumlarına cevap verdi
RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi Magazin
RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi
Aşk 101 dizisinin yıldızı Pınar Deniz, makyajsız halini paylaştı Magazin
Aşk 101 dizisinin yıldızı Pınar Deniz, makyajsız halini paylaştı
Küs olan Seren Serengil ve Gülben Ergen yıllar sonra yan yana geldi
Küs olan Seren Serengil ve Gülben Ergen yıllar sonra yan yana geldi
İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı
İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı
Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi
Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi
Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile pozlarını paylaştı
Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile pozlarını paylaştı
Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü
Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü
Sunucu Esra Balamir, koronavirüsü yendi
Sunucu Esra Balamir, koronavirüsü yendi
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı...
Faik Öztürk'ten samimi itiraf: Safiye yaşlandığında altını bile temizlerim
Faik Öztürk'ten samimi itiraf: Safiye yaşlandığında altını bile temizlerim
Kanser tedavisi gören Bollywood yıldızı Rishi Kapoor hayatını kaybetti
Kanser tedavisi gören Bollywood yıldızı Rishi Kapoor hayatını kaybetti
20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak
20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak
Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi
Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
Oyuncu Gamze Aksu, ablasının doğum günü partisinde eniştesi tarafından darp edildi
Oyuncu Gamze Aksu, ablasının doğum günü partisinde eniştesi tarafından darp edildi
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Gizem oldu
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Gizem oldu
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma
Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda aldatıldım
Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda aldatıldım
Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı
Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı
Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim!
Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem...
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın duygulandıran son açıklaması: Yemin ederim en önemli şey sağlıktır
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın duygulandıran son açıklaması: Yemin ederim en önemli şey sağlıktır
Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı
Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi
Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Berat Albayrak Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Bülent Ersoy Nur Yerlitaş Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Selçuk İnan Bülent Uygun Mauricio Isla Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Avrupa Fransa Futbolcu Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 09:27:29. #1.14#
title