Güneş yok olursa ne olur? insanların en çok merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırma, bir anda gündeme oturdu. Peki, Güneş yok olursa ne olur? Güneş olmasaydı ne olurdu? Güneş olmazsa ne olur? İşte cevabı...

Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırmalar, dünya genelinde büyük yankı uyandırıyor. Güneş yok olursa ne olur? insanların en çok merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırma, bir anda gündeme oturdu. Peki, Güneş yok olursa ne olur? Güneş olmasaydı ne olurdu? Güneş olmazsa ne olur? Cevabı haberimizde...

GÜNEŞ YOK OLURSA NE OLUR?

Dünyamız ışık ve ısı kaynağından yoksun hale düştüğü için yavaş yavaş soğumaya başlayacak. Fakat bu öyle çok ani biçimde olmayacak. Sıcaklığın sürekli düştüğünü gün gün yavaşça hissedeceğiz. Bununla beraber, yaşayabilmek için Güneş ışığına bağımlı olan bitkiler fotosentez yapamayacak hale gelecekler.

TÜM BİTKİLER YOK OLACAK

Yaklaşık 1 hafta 10 gün içinde yeryüzündeki tüm yeşil bitkiler ölüp yok olacak. Mantarlar ise fotosenteze ihtiyaç duymadıkları ve yeryüzü henüz donmadığı için bir süre daha hayatlarına devam edecekler.

1 AY İÇİNDE ÖLECEĞİZ

Tabii bizler de acil tedbirler alacağız. Güneş'in yok olduğunu gören yetkililer çok hızlı biçimde sıcak jeotermal suların bolca bulunduğu İzlanda gibi yerlere korunaklı şehirler inşa etmeye başlayacaklar. Kendi elektriğini üretebilen ve ısısını sağlayabilen bu jeotermal kentler geçici ancak uzun yıllar insanların yaşaması için yeterli olacak. Fakat insanlığın büyük kısmı, yer ve kaynak sıkıntısı nedeniyle bu yapılarda yaşama şansı bulamayacak. Çoğumuz, elimizde olanlar tükendikten sonra soğuktan, susuzluktan ve açlıktan birkaç ay içinde öleceğiz.

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