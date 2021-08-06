Güneş tutulması bugün var mı? Ay tutulması! Kırmızı güneş!
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Güneş tutulması bugün var mı? Ay tutulması! Kırmızı güneş!

Güneş tutulması bugün var mı? Ay tutulması! Kırmızı güneş!
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Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayı olan Güneş tutulması bugün var mı? Ay tutulması! Kırmızı güneş! Kanlı ay nedir? Güneş Tutulması ne zaman? Güneş Tutulması nedir? Ay tutulması nedir? Ay Tutulması ne zaman?

Güneş tutulması, tam tutulma zamanı dışında asla çıplak göz ile izlenmemesi önerilir. Peki, Güneş tutulması bugün var mı? Ay tutulması! Kırmızı güneş! Güneş Tutulması ne zaman?

GÜNEL TUTULMASI BUGÜN VAR MI?

-Tam güneş tutulması,

-Halkalı güneş tutulması,

-Hibrit güneş tutulması,

-Parçalı güneş tutulması gibi türleri bulunan güneş tutulmaları vardır. Bu tutulmalardan yakın tarihte gerçekleşecek olan tutulma; Halkalı güneş tutulması olup 10 Haziran Perşembe günü(yarın) saat 13.53'te yaşanacaktır.

Tutulmanın görüleceği yerler

Asya

Avrupa

Kuzey Amerika

Fakat halkalı güneş tutulması Türkiye'de görülmeyecek.

KANLI AY NEDİR?

Kanlı ay kehanetleri, İncil'de yer alan ve Hıristiyan vaizler John Hagee ve Mark Biltz'e göre Nisan 2014 ay tutulmasıyla başlayan bir tetradın İncil'de İncil'de anlatıldığı gibi bitiş zamanlarının başlangıcı olduğunu belirten bir dizi kehanettir

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN 2021?

Kanlı Ay ya da Süper Çiçek Kanlı Ay olarak da adlandırılan Ay tutulması bu yıl 26 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek. Bu yılın tek tam ay tutulması olması özelliği ile de biliniyor. Öte yandan uzmanlar tutulmanın çıplak gözle izlenilebileceği de açıkladı.

2021 AY TUTULMASI TARİHLERİ

26 Mayıs 2021 Tam Ay Tutulması (Asya, Avustralya, Pasifik Okyanusu)

10 Haziran 2021 Halkalı Güneş Tutulması (Asya, Avrupa, Kuzey Amerika)

19 Kasım 2021 Parçalı Ay Tutulması (Amerika, Avustralya)

4 Aralık 2021 Tam Güneş Tutulması (Antarktika, Güney Afrika, Atlantik Okyanusu)

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