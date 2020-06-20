Güneş tutulması 2020 ne zaman, saat kaçta? Parçalı Güneş tutulması nedir? Halkalı Güneş tutulması nedir? Parçalı Güneş tutulması hangi illerden görülecek? 21 Haziran parçalı/halkalı Güneş tutulması, TÜBİTAK'ın açıklamasına göre, 07.46'da başlayacak. Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeden gözlenebilecek halkalı Güneş tutulması nedir? İşte detaylar...

Güneş tutulması 21 Haziran günü sabah saatlerinde çeşitli illerden takip edilebilecek. TÜBİTAK'ın da canlı olarak Youtube üzerinden paylaşacağı parçalı/halkalı Güneş tutulmasının merkez hattı Afrika, Arabistan, Hindistan, Çin ve Tayvan olarak açıklandı.

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Halkalı/parçalı Güneş tutulması, 21 Haziran 2020 günü yerel saatle 07.46'da başlayıp 09.34'te son bulacak.

Merkez hatlarda gözlenecek tutulma ''Halkalı Güneş Tutulması'' iken, çevre bölgelerde de ''Parçalı Güneş Tutulması'' yaşanacak. Türkiye, merkez hat içerisinde olmaması nedeniyle parçalı Güneş tutulmasını takip edebilecek.

Tutulmanın merkez hattı Afrika, Arabistan, Hindistan, Çin ve Tayvan topraklarında olacak.

TUTULMANIN GÖRÜLECEĞİ ŞEHİRLER

Türkiye'den de takip edilecek parçalı Güneş tutulmasının hangi illerden ve saat kaçta görülebileceği merak konusu oldu.

İstanbul 'da 07.53'de başlayıp 09.19'da bitecek,

Ankara'da 07.48'de başlayıp 09.27'da bitecek

İzmir 07.47'de başlayacak ve 09.16'da bitecek,

Antalya'da 07.40'dan 09.23'e kadar gözlenebilecek,

Erzurum'da 07.45'den 09.45'e kadar tutulma takip edilebilecek.

TÜBİTAK'ın hazırladığı Güneş tutulmasının görülebileceği hatlar (kırmızı ana hat)

PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Ay'ın Güneş'i kısmen örtmesi sonucunda oluşaur. Her tam ve halkalı tutulma, parçalı tutulma olarak başlar ve tam kavuşumdan sonra yine parçalı tutulma halinde devam eder ve sonra son bulur. Tam tutulma sırasında, tutulmanın merkezi olduğu Dünya yüzeyindeki dar koridorun dışındaki geniş alanlarda, tutulma parçalı tutulma olarak görülür.

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Ay'ın, Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtmediği sırada yaşanan tutulmadır. Dünya'nın Güneş çevresindeki, Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığından, Ay her tam kavuşumlu geçişte Güneş'i tam olarak örtmez. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde gözlemlenir.