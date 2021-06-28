Güneş toz bulutlarıyla Jüpiter'i andırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güneş toz bulutlarıyla Jüpiter'i andırdı

Güneş toz bulutlarıyla Jüpiter'i andırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'da öğle saatlerinde gökyüzünü kaplayan toz bulutları gün batımıyla birlikte kent semalarında renkli görüntüler oluşturdu.

Van'da öğle saatlerinde gökyüzünü kaplayan toz bulutları gün batımıyla birlikte kent semalarında renkli görüntüler oluşturdu.

Öğle saatlerinde Van semalarını kaplayan toz bulutları, gün batımında kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Gün batımıyla birlikte gökyüzünü kaplayan bulutlardan süzülen güneş, görüntüsüyle en büyük gezegen olan Jüpiter'i andırdı. Ortaya çıkan manzara güneşin batışıyla son buldu.

(Yılmaz Sönmez/ İHA)

Güneş toz bulutlarıyla Jüpiter'i andırdı
Güneş toz bulutlarıyla Jüpiter'i andırdı
Güneş toz bulutlarıyla Jüpiter'i andırdı
Güneş toz bulutlarıyla Jüpiter'i andırdı
Güneş toz bulutlarıyla Jüpiter'i andırdı
Güneş toz bulutlarıyla Jüpiter'i andırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Van Valisi ilk işareti verdi! Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda
Van Valisi ilk işareti verdi! Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Şener Şen Hande Erçel Burak Özçivit Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Mert Müldür Metin Oktay Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Güneş toz bulutlarıyla Jüpiter'i andırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 21:14:24. #1.16#

title