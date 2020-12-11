Güneş Sistemi'nde "çekimsel otoban" ağı keşfedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Güneş Sistemi'nde "çekimsel otoban" ağı keşfedildi

11.12.2020 17:37 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:40
Güneş Sistemi'nde

Güneş Sistemi'nde gelecekte uzay yolculuğunu hızlandırabilecek bir "çekimsel otoban" ağı keşfedildi.

Güneş Sistemi'nde gelecekte uzay yolculuğunu hızlandırabilecek bir "çekimsel otoban" ağı keşfedildi.

Daily Mail gazetesinin haberine göre, Güneş Sistemi'nde milyonlarca gök cisminin yörüngelerini inceleyen ve birbirleriyle etkileşimlerini hesap eden California Üniversitesinden gökbilimcilerin bulguları "Science Advances" dergisinde yayımlandı.

Uzaydaki "otobanlar", Güneş Sistemi'nde çekimsel etkileşimlerin meydana getirdiği, birbirleriyle bağlantılı kavisleri içeren, gözle görünmeyen yapılar araştırılırken keşfedildi.

Gökbilimciler, bu kavislerin birbirlerine nasıl bağlandığını anlamak için kuyruklu yıldız, uydu ve gezegenler dahil milyonlarca cismin yörüngelerini inceledi.

Keşfedilen "otobanların", cisimlerin yerlerini, uzayda yüz binlerce ya da milyonlarca yılın aksine onlarca sene içinde değiştirebildiği kaydedildi.

Bu kavislerin en açık örneğinin, nesnelere şiddetli çekim gücü uygulayan Jüpiter ile bağlantılı kavis ağı olduğu ifade edildi.

"Süper otoban" ağının, örneğin Jüpiter ile Neptün arasında yolculuğun 10 küsur yılda yapılması gibi uzayda çok daha hızlı yolculuğa imkan tanıyabileceğine işaret edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

İlgili Haberler

Güneş sistemi ve Dünya'nın hareketini tartışan 4 gençten bilim gezisi
Güneş sistemi ve Dünya'nın hareketini tartışan 4 gençten bilim gezisi
Keçi sütünde Kovid-19'a karşı etkili protein keşfedildi
Keçi sütünde Kovid-19'a karşı etkili protein keşfedildi
Yeni bakteri cinsi ve türü keşfedildi
Yeni bakteri cinsi ve türü keşfedildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Merve Dizdar Demet Akalın Yıldız Tilbe Birkan Sokullu
Spor Neymar Erol Bulut Samet Aybaba Ali Palabıyık Rıza Çalımbay
Tüm Haberler İlaç Edirne Antalya Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güneş Sistemi'nde "çekimsel otoban" ağı keşfedildi - California
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 17:57:03. #1.14#
title