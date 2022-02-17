Gündüz Alp ne zaman öldü, Ertuğrul Gazi oğlu Gündüz Bey ne zaman öldü sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. TRT 1'in tarih konulu dizisi Diriliş Ertuğrul'u izleyen kişiler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, tarihi kaynaklara göre Gündüz Alp ne zaman ölmüştür? İşte, birçok kişinin araştırdığı konuyla ilgili bazı bilgiler

GÜNDÜZ BEY KİMDİR?

Gündüz Bey, Oğuzlar'ın Bozok kolunun Kayı Boyu'na mensup olup Ertuğrul Gazi'nin üç oğlundan birincisidir. Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin ağabeyidir. Bay-Atlı Hasan bin Mahmûd'un Câm-ı Cem-Âyîn, Âşıkpaşazâde'nin Tevârîh-i Âl-i Osman, ile Neşrî'nin Kitâb-ı Cihannümâ[4] isimli eserlerine göre Ertuğrul'un oğlu olup, Ay-Doğdu adında bir oğlunun olduğunu Âşıkpaşazâde Tevârîh-i Âl-i Osman adlı eserinde bildirilmektedir. İnegöl Savaşı(1299) esnasında Şehit olmuştur.

GÜNDÜZ ALP NE ZAMAN ÖLDÜ?

Gündüz Alp, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin soyundandır. Enverî'nin Düstûrnâme-i Enverî adlı eseri ve Karamanlı Mehmed Paşa'ya göre Ertuğrul Gazi'nin babası; Hasan bin Mahmûd el-Bayâtî'nin Câm-ı Cem-Âyîn adlı eseri, Âşıkpaşazâde'nin Âşıkpaşazâde Tarihi adlı eseri ve Neşrî'nin Kitab-ı Cihannüma adlı eserine göre ise Ertuğrul Gazi'nin oğlu ve Osman Gazi'nin kardeşidir.

Tarihi kayıtlarda geçen Gündüz Alp yetişkin bir ömre kadar uzanıyor, hatta Ertuğrul Gazi'den sonra Kayı Boyu'nun beyi olmak için kardeşi Osman Gazi ile mücadele ediyor.

Buna göre, Gündüz Alp'in çocuk yaşta ölmediği bilinmektedir. Eskişehir'de sancak beyliği yapan Gündüz Alp, Bizans ile yapılan hemen hemen her savaşa katıldı fakat İnegöl'ün alınışı sırasında şehit düşmüştür.

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