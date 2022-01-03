Gündoğdu, Kandıra'da incelemelerde bulundu

Genel Sekreter Gündoğdu'ya Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık ve Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan eşlik etti. Genel Sekreter Gündoğdu ile beraberindekiler, yapımı devam eden mezbaha binası ve tarımsal faaliyetler için yapılması planlanan depo alanında incelemelerde bulundu.

MEZBAHAYA İNCELEME

Genel Sekreter Gündoğdu, Büyükşehir tarafından Kandıra Balcı Köyü'nde yapımı devam eden mezbaha inşaatını gezdi. Burada yetkililerden bilgi alan Genel Sekreter Gündoğdu, mezbaha binasının hizmete girmesiyle Kandıra'da hayvan kesiminin modern ortamda, daha temiz ve sağlıklı koşullarda gerçekleşeceğini söyledi. Genel Sekreter Gündoğdu, tesisin Kandıra'da hayvancılığa çok büyük katkı sağlayacağını da belirtti.

FINDIK DEPOLAMA ALANI

Genel Sekreter Gündoğdu daha sonra, yem bitkisi, tohum ve gübre gibi tarımsal faaliyet ürünleri ile bölgede fındık üreticilerinin ürünlerinin depolanması için kullanılması planlanan alanda incelemelerde bulundu. Genel Sekreter Gündoğdu, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nca planlanan depolama alanıyla ilgili bilgi aldı. Yaklaşık 12 bin dönüm arazide bin 500 metrekare kapalı alanda yapılacak depo, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fındık depolama sorununu ortadan kaldırmış olacak. Depolama alanının tamamlanmasıyla birlikte, Kandıra'da yıllık 15 bin ton fındık üreten 6 bin 500 fındık üreticisi, ürünlerini gerçek değerinde satabilecek.

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