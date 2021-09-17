Günden güne eriyor! Miray Daner'in son hali şoke etti! - Haberler Magazin
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Günden güne eriyor! Miray Daner'in son hali şoke etti!

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Günden güne eriyor! Miray Daner'in son hali şoke etti!

Oyuncu Miray Daner bikinili pozunu paylaştı güzelliği hayran bıraktı! Ablası İpek ile tatile çıkan Miray zayıfladıktan sonra bambaşka biri oldu. İşte detaylar...

Miray Daner bikinili pozunu paylaştı güzelliği hayran bıraktı! "Ablam aynı zamanda benim en iyi arkadaşım. Çok kafa dengidir. Birlikte müthiş eğleniyoruz" diyen genç oyuncu, zayıfladıktan sonra adeta bambaşka biri oldu...

Aras Bulut İynemli'nin kuzeni olan Miray Daner, en az Aras kadar başarılı oyunculuğu ile dikkat çekiyor. Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Miray, gün geçtikçe zayıflıyor. 22 yaşındaki oyuncu, yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.
Günden güne eriyor! Miray Daner'in son hali şoke etti!

Günden güne eriyor! Miray Daner'in son hali şoke etti!

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