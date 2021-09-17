Miray Daner bikinili pozunu paylaştı güzelliği hayran bıraktı! "Ablam aynı zamanda benim en iyi arkadaşım. Çok kafa dengidir. Birlikte müthiş eğleniyoruz" diyen genç oyuncu, zayıfladıktan sonra adeta bambaşka biri oldu...

Aras Bulut İynemli'nin kuzeni olan Miray Daner, en az Aras kadar başarılı oyunculuğu ile dikkat çekiyor. Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Miray, gün geçtikçe zayıflıyor. 22 yaşındaki oyuncu, yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.