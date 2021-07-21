GÜNDEME

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tuna Boyu Seyir Parkı, Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığının bayramlaşma törenine katılacak, Şehit Bekçi Gökşen Koşal'ın ailesini ve Zübeyde Hanım Huzurevini ziyaret edecek.