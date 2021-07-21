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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tuna Boyu Seyir Parkı, Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığının bayramlaşma törenine katılacak, Şehit Bekçi Gökşen Koşal'ın ailesini ve Zübeyde Hanım Huzurevini ziyaret edecek.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tuna Boyu Seyir Parkı, Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığının bayramlaşma törenine katılacak, Şehit Bekçi Gökşen Koşal'ın ailesini ve Zübeyde Hanım Huzurevini ziyaret edecek.
(Tekirdağ/14.00/15.00/15.30/16.00/17.30)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çelik