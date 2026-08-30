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Hatay Valiliği'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Tebrikat Töreni Gerçekleştirildi

Hatay Valiliği'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Tebrikat Töreni Gerçekleştirildi
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Hatay Valiliği'nde tebrikat töreni düzenlendi. Vali Mustafa Masatlı, il protokolünün tebriklerini kabul etti; törende Büyük Zafer'in gururu ve bağımsızlık vurgusu yapıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü kutlama programı kapsamında Hatay Valiliği’nde Tebrikat Töreni düzenlendi. Vali Mustafa Masatlı, il protokolünün tebriklerini kabul etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Hatay Valiliği Makamı’nda Tebrikat Töreni gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Masatlı, 11’inci Hudut Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ayhan Kalender ile HBB Başkanı Mehmet Öntürk’ün katılımıyla il protokolünün 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti.

Törende, Büyük Zafer’in yıl dönümünün gurur ve coşkusu paylaşılırken, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet iradesine vurgu yapıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Büyük Zafer’in 104. yıl dönümünde birlik ve beraberlik ruhunun geleceğe taşınmaya devam edileceği belirtildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu
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