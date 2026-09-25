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Nihat Özen, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevini devralarak işe başladı

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Nihat Özen, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevini devralarak işe başladı
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Nihat Özen, görevine başladı. Kentte güvenlik ve asayiş hizmetlerinin etkin sürdürülmesi için çalışmalarını devam ettireceği belirtildi.

Haber: Hüseyin ZORKUN 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Nihat Özen, görevine başladı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevini devralan Nihat Özen’in, kentte güvenlik ve asayiş hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi için çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu
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