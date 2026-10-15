Kırıkhan'da iş yeri kurşunlamaya karışan 4 şüpheli tutuklandı

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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen iş yeri kurşunlama olayıyla ilgili adli süreç tamamlandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, Mimar Sinan Mahallesi’nde gerçekleşen olayı gerçekleştiren şahısların F.Ç., A.Ç., A.Ç. ve M.G. olduğu belirlendi.

Emniyet güçlerince düzenlenen operasyonla yakalanan 4 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet pompalı tüfek ile 11 adet 9x19 mm fişek ele geçirildi. Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen F.Ç., A.Ç., A.Ç. ve M.G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu