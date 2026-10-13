Hatay Kumlu'da jandarma operasyonunda 3.578 gram yasaklı madde ele geçirildi

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Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen başarılı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şahıs tutuklandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Kumlu ilçesi Aktaş Mahallesinde ikamet eden A.G. isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlendi.

Şahsın evinde ve eklentilerinde gerçekleştirilen aramalarda; 3.578 gram yasaklı madde, 1 kök kenevir ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan 1 şahıs, tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu