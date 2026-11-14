Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay'da yağma suçundan 6 yıl 9 ay 7 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'da yağma suçundan 6 yıl 9 ay 7 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı Haber Videosunu İzle
Hatay'da yağma suçundan 6 yıl 9 ay 7 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün aranan şahıslara yönelik çalışmasında, 'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma' suçundan 6 yıl 9 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Gözaltı sonrası adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir operasyon ve çalışma gerçekleştirdi. 

Yapılan bu çalışmalar neticesinde, "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma" suçundan hakkında 6 yıl 9 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Y. isimli şahıs emniyet güçlerince yakalandı.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ilgili cezaevine teslim edildi. Emniyet birimlerinin suç ve suçlularla mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu
Bu haber 76 sitede yayınlandı.
Şehirde kuduz kabusu! Vatandaşlar hareketlerini kaydetti: Sakın yaklaşmayın

Vatandaşlar hareketlerini kaydetti: Sakın yaklaşmayın
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erzurum'da soğukta üşüyen meyve satıcısının tüm ürünlerini aldılar! Güvenlik görevlileri evine kadar bıraktı

Soğukta titreyen satıcıyı gördüler! Tezgahtaki her şeyi aldılar
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu

Ünlü şarkıcı eski eşiyle evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu
GTA 6, PlayStation ve Xbox'ta tarihin en çok ön sipariş alan oyunu oldu! Serinin yaratıcıları bile henüz oynayamadı

Daha çıkmadan tarihe geçti! GTA 6'yı yaratıcıları bile oynayamadı
Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai22

65 bin maaşla imam arıyor! Lojman ve ek mesaisi bile var
BİM'de çalışan genç kızın paylaşımı olay oldu75

BİM'de çalışan genç kızın paylaşımı olay oldu: Sesimizi duyun

ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı12

ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti23

Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti