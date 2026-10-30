Hatay'da Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni Düzenlendi

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Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı, Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni’nde kent protokolü ve vatandaşlarla buluştu. Hatay’da gerçekleşen törene il protokolünün yanı sıra şehit yakınları, gaziler, millî sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören kapsamındaki konuşmasında Cumhuriyet’in bağımsızlık iradesi ile millî birlik ve beraberliğin en güçlü simgelerinden biri olduğunu belirten Vali Masatlı, Türkiye’nin temel değerlerinden aldığı güçle her alanda gelişmeye ve geleceğe kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğini vurguladı.

Vali Masatlı ve eşi Esra Masatlı, 103. yıl gururunu paylaşarak tüm Hataylıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu