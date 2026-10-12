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Dini duyguları istismardan 2 yıl 7 ay 7 gün cezası olan hükümlü Antakya'da tutuklandı

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Dini duyguları istismardan 2 yıl 7 ay 7 gün cezası olan hükümlü Antakya'da tutuklandı Haber Videosunu İzle
Dini duyguları istismardan 2 yıl 7 ay 7 gün cezası olan hükümlü Antakya'da tutuklandı
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Hatay Emniyeti, aranan şahıslara yönelik çalışmada, dini duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılıktan 2 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K.'yı Antakya'da yakaladı. Hükümlü, adli makamlara sevk edilip tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri başarılı çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Edinilen bilgilere göre, "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 2 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. isimli şahıs, Antakya'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu
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