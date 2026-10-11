Antakya'da dolandırıcılıktan aranan şahıs 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla tutuklandı

Antakya'da dolandırıcılıktan aranan şahıs 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik operasyonunda, dolandırıcılık suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs Antakya'da yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi.
Çalışmalar neticesinde, dolandırıcılık suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.A. Antakya'da yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Haber: Hüseyin Zorkun
Kaynak: Haber Platformu