GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya, Dominik Cumhuriyeti, Senegal ve Bulgaristan büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul edecek, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliğine katılacak.