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GÜNDEM ÖZETİNE

11.03.2021 06:37 | Son Güncelleme: 11.03.2021 06:40
GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya, Dominik Cumhuriyeti, Senegal ve Bulgaristan büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul edecek, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliğine katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya, Dominik Cumhuriyeti, Senegal ve Bulgaristan büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul edecek, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliğine katılacak.

(Ankara/13.30/14.15/15.00/15.45/18.30)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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