GÜNDEM ÖZETİNE

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak, AK Parti MKYK Toplantısı'na başkanlık edecek.
10.02.2020 01:34 | Son Güncelleme: 10.02.2020 01:34
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak, AK Parti MKYK Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/13.30/15.00)
Kaynak: AA